Мощный взрыв в Риме

Взрыв произошел на автозаправке в одном из восточных кварталов Рима, грохот услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы, сообщила газета Corriere della Sera.

Информагентство Ansa сообщает о как минимум 10 пострадавших. Восемь из них полицейские, прибывшие на место после сообщения о пожаре.

По предварительной информации, взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки.