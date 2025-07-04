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Мощный взрыв в Риме

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12:26 1174

Взрыв произошел на автозаправке в одном из восточных кварталов Рима, грохот услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы, сообщила газета Corriere della Sera.

Информагентство Ansa сообщает о как минимум 10 пострадавших. Восемь из них полицейские, прибывшие на место после сообщения о пожаре.

По предварительной информации, взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки.

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