Пакистанцы уничтожили индийских прокси

Силы безопасности Пакистана с начала июля ликвидировали 30 боевиков индийской прокси-группировки «Фитна аль-Хаваридж» на границе с Афганистаном. Об этом говорится в заявлении Межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR) в соцсети Х.

Согласно информации, боевики пытались незаконно пересечь границу Пакистана с территории Афганистана в районе Хассан Кхель провинции Северный Вазиристан. «В ходе операции были ликвидированы все 30 боевиков, было изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки», - говорится в публикации.

Власти Пакистана также призвали временное правительство Афганистана принять меры по недопущению использования афганской территории иностранными прокси-структурами для подготовки и осуществления террористической деятельности против Пакистана.