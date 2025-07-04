Трамп может посетить Поднебесную

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай осенью 2025 года с руководителями американских компаний.

По информации издания, представители американской администрации обратились к главам некоторых компаний, чтобы выяснить, заинтересованы ли они сопровождать президента в возможной поездке в Китай. Одной из предполагаемых дат визита называется конец октября, когда в Республике Корея пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а в Малайзии состоится встреча Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Агентство отмечает, что Трамп уже совершал зарубежные поездки, включая турне по странам Персидского залива, где он объявил о новых сделках в таких сферах, как энергетика, искусственный интеллект и аэрокосмическая промышленность.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что визит в Китай пока не запланирован, а Министерство торговли отказалось комментировать этот вопрос.