USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Трамп может посетить Поднебесную

12:39 371

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай осенью 2025 года с руководителями американских компаний.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, представители американской администрации обратились к главам некоторых компаний, чтобы выяснить, заинтересованы ли они сопровождать президента в возможной поездке в Китай. Одной из предполагаемых дат визита называется конец октября, когда в Республике Корея пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а в Малайзии состоится встреча Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Агентство отмечает, что Трамп уже совершал зарубежные поездки, включая турне по странам Персидского залива, где он объявил о новых сделках в таких сферах, как энергетика, искусственный интеллект и аэрокосмическая промышленность.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что визит в Китай пока не запланирован, а Министерство торговли отказалось комментировать этот вопрос.

В Ханкенди саммит ОЭС
В Ханкенди саммит ОЭС прямой эфир; фото; обновлено 12:53
12:53 1823
Новая война Ирана с Израилем неизбежна
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги; все еще актуально
04:30 4927
Россия разбомбила консульство Польши
Россия разбомбила консульство Польши
13:10 547
Спецоперация Израиля в Сирии
Спецоперация Израиля в Сирии
13:08 433
Алиев принял премьер-министра Пакистана
Алиев принял премьер-министра Пакистана фото
12:59 554
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых?
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых? видео
11:39 4064
Судьбу США определяет какой-то Колби
Судьбу США определяет какой-то Колби наша корреспонденция; все еще актуально
03:50 5089
Прокуратура запросила наказание для Имамоглу
Прокуратура запросила наказание для Имамоглу
12:54 514
Алиев принял в Ханкенди министра Эмиратов
Алиев принял в Ханкенди министра Эмиратов фото
12:29 1094
Россия «освобождает» украинцев химическим оружием
Россия «освобождает» украинцев химическим оружием
11:40 1777
Лидер российской партии призвал проверить азербайджанскую диаспору
Лидер российской партии призвал проверить азербайджанскую диаспору
10:31 4587

ЭТО ВАЖНО

В Ханкенди саммит ОЭС
В Ханкенди саммит ОЭС прямой эфир; фото; обновлено 12:53
12:53 1823
Новая война Ирана с Израилем неизбежна
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги; все еще актуально
04:30 4927
Россия разбомбила консульство Польши
Россия разбомбила консульство Польши
13:10 547
Спецоперация Израиля в Сирии
Спецоперация Израиля в Сирии
13:08 433
Алиев принял премьер-министра Пакистана
Алиев принял премьер-министра Пакистана фото
12:59 554
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых?
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых? видео
11:39 4064
Судьбу США определяет какой-то Колби
Судьбу США определяет какой-то Колби наша корреспонденция; все еще актуально
03:50 5089
Прокуратура запросила наказание для Имамоглу
Прокуратура запросила наказание для Имамоглу
12:54 514
Алиев принял в Ханкенди министра Эмиратов
Алиев принял в Ханкенди министра Эмиратов фото
12:29 1094
Россия «освобождает» украинцев химическим оружием
Россия «освобождает» украинцев химическим оружием
11:40 1777
Лидер российской партии призвал проверить азербайджанскую диаспору
Лидер российской партии призвал проверить азербайджанскую диаспору
10:31 4587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться