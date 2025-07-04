Прокуратура запросила наказание для Имамоглу

В Турции завершили подготовку обвинительного заключения по делу бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, отстраненного от должности, сообщают турецкие СМИ.

В ходе расследования, проведенного Главной прокуратурой Стамбула, было установлено, что диплом о высшем образовании, представленный Имамоглу, является поддельным.

Прокуратура запросила для политика наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет и 9 месяцев по статье о подделке официального документа, а также запрет на политическую деятельность.

Расследование началось после поступления анонимной информации и предварительных выводов о возможной фальсификации диплома. Позже Стамбульский университет подтвердил аннулирование дипломов 28 человек, включая Имамоглу, сославшись на «несуществование» документов и наличие «явных технических ошибок».