Сенаторы США выяснят, почему Трамп приостановил санкции

Сенаторы-демократы начали расследование в связи с пятимесячной паузой в введении санкций против России со стороны президента США Дональда Трампа. Вместо усиления давления США начали ослаблять ограничения.

Сенаторы Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс заявили, что Трамп мог предпринять шаги для давления на Россию, но ничего не сделал. Они отметили, что отсутствие новых санкций позволяет Путину продолжать наступление в Украине.

Сенаторы призвали администрацию Трампа соблюдать действующие санкции и усилить меры, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров. Они также обеспокоены возможным возвращением России в систему SWIFT, из которой она была исключена после вторжения в Украину.

С начала второго срока Трамп не вводил новых санкций против России, а некоторые ограничения были смягчены, в том числе санкции против «Росатома» и некоторых российских предприятий.