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Спецоперация Израиля в Сирии

13:08 446

Три вертолета израильских ВВС высадили ранним утром десант в населенном пункте Яфур в Сирии, который расположен в 10 км от Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, бойцы израильского спецназа провели зачистку базы бывшей Республиканской гвардии, которая находилась в этом районе. Операция продолжалась около пяти часов, затем израильские военные покинули сирийскую территорию на вертолетах.

По сведениям телеканала, механизированные патрули израильской армии появились утром в поселке Рахле, который находится к западу от Дамаска на ливано-сирийской границе. Они были замечены также в районах Айн-Декер и Сайсун на реке Ярмук в южной провинции Дераа, где проводилась зачистка 2 июля. В ходе нее были обнаружены скрывающиеся боевики и тайники с оружием. Группа задержанных была вывезена на израильскую территорию.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал «полной демилитаризации» южных районов Сирии и заявил, что не допустит присутствия там каких-либо вооруженных группировок.

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