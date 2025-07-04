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Анар Багиров опровергает фейк России: У россиян в Баку есть все права

13:21 240

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров опроверг фейки в российских средствах массовой информации о том, что арестованным в Азербайджане по обвинению в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях гражданам России не предоставляют юридическую помощь.

«Азербайджанская Республика является правовым государством, и каждый задержанный в нашей стране обеспечивается высококвалифицированной юридической помощью. Сегодня в ряде российских СМИ распространяется абсурдная и ложная информация о том, что граждане РФ, задержанные в Азербайджане в последние дни, якобы не обеспечены юридической помощью.

Как председатель Коллегии адвокатов Азербайджана, с полной ответственностью заявляю, что все задержанные лица обеспечены адвокатами, и никаких обращений или жалоб, связанных с нарушением их права на получение юридической помощи, в коллегию не поступало. Более того, нет никаких ограничений на заключение договоров с адвокатами по выбору самих задержанных.

Напротив, по поводу избиений, запугиваний и насилия в отношении адвокатов Шихлинских, а также обеспечения юридической помощью наших соотечественников, задержанных в России, нами были направлены обращения как в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации, так и в международные организации.

Призываем обратить внимание на демонстративную террористическую акцию против Шихлинских (речь идет о задержании руководителя общественной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского и его сына спецназом ФСБ), совершённую в городе Екатеринбурге под флагами России и Азербайджана, осветить тяжёлое положение адвокатов в собственной стране и быть объективными», - сказано в сообщении.

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