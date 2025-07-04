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Задержан еще один армянский оппозиционер

13:24 1212

В Армении задержан лидер инициативы «Камк» («Воля») Ваагн Чахалян, сообщила армянским СМИ пресс-секретарь Следкома Кима Авдалян.

Чахалян проходит по делу оппозиционного движения «Священная борьба», в рамках которого по обвинению в подготовке теракта и узурпации власти арестованы 16 человек.

СК обратился в суд для применения ареста в качестве меры пресечения, сказала Авдалян.

Архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. Галстанян и его соратники обвиняются в подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти. 

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