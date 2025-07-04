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Трамп прозрел. Кремль отреагировал

обновлено 14:40
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Россия «внимательно относится» ко всем заявлениям Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента США о разочарованности итогом разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

По его словам, «Россия продолжает СВО, и пока не представляется возможным добиться целей дипломатическим способом».

«Встреча Путина и Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена», - добавил Песков.

*** 13:44 

Президент РФ Владимир Путин не хочет останавливаться и прекращать войну в Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

Накануне президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что очень разочарован после разговора с Владимиром Путиным. По его словам, российский президент совсем не выглядит как человек, который хотел бы закончить войну.

«Я разочарован Путиным... Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Действительно. Просто говорю, что он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну. В пятницу я буду говорить с Зеленским», - сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не добился никакого прогресса по прекращению огня в Украине во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. «Нет, я не достиг с ним никакого прогресса», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли ему приблизиться к заключению соглашения о прекращении огня.

Воздушные силы Украины заявили, что Россия в ночь на 4 июля запустила 550 беспилотников и ракет, что стало самой крупной атакой за всю войну. Это произошло после телефонного разговора президентов США и России.

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