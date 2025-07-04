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Премьер Британии теряет авторитет

14:04 625

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер теряет авторитет в Лейбористской партии, пишет The Economist. Инцидент с голосованием 49 депутатов-лейбористов против законопроекта по сокращению социальных выплат стал ярким примером этого.

Издание также отметило падение рейтинга правящей партии, которая в опросах общественного мнения уступает правопопулистской Reform UK. Обещания лейбористов по сокращению очередей в больницах, решению проблем миграции и жилья остаются неисполненными. Уровень доверия к правительству упал до 40-летнего минимума, несмотря на заявление Кира Стармера о важности доверия в день выборов.

The Economist прогнозирует ухудшение положения премьера на фоне продолжающегося кризиса в стране, которая переживает самый длительный период экономической стагнации с 1930-х годов.

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