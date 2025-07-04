Питерский олигарх Вагиф Мамишев: «У нас все хорошо, спокойно...»

«В нашем Петербурге и вообще на Северо-Западе все спокойно, тихо. Мы говорили с губернатором Александром Бегловым. Это дела межгосударственные. Там без нас разберутся. Каждый занимается своими делами. У преступников нет национальности. Я думаю, что в скором времени все закончится — и все, как и было, будет спокойно. Поддаваться панике не нужно», — уверяет миллиардер Мамишев.

Бизнесмен и глава «Азербайджанской национально-культурной автономии» (АНКА) в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев сообщил «КоммерсантЪ-СПб», что ему на данный момент не поступали жалобы от представителей местной диаспоры на действия правоохранительных органов.

Олигарх отметил, что «некоторые СМИ нагнетают обстановку на фоне событий в Екатеринбурге». Сам глава диаспоры поблагодарил руководство города и Ленинградской области за то, что они «трезво смотрят на ситуацию».

Стоит отметить, что Вагиф Мамишев имеет тесные дружеские отношения с губернатором Александром Бегловым и считается в Петербурге довольно влиятельным человеком. Однако, похоже, бизнесмен, в отличие от другого азербайджанского олигарха Ильхама Рагимова, известного как друг президента России Владимира Путина, не желает вмешиваться в политическую напряженность между Москвой и Баку, используя свое «личное влияние», иными словами, вмешиваться в политику.

Как сообщалось, во время арестов азербайджанцев в Екатеринбурге, сопровождавшихся жестокими пытками и убийством двух человек, Ильхам Рагимов выступил с заявлением в ряде СМИ, в котором призвал «наказать виновных» и выразил готовность «разобраться» с помощью «личного авторитета». Однако данное заявление олигарха было воспринято в обществе как попытка нажить политический капитал на фоне давления и нападок России на Азербайджан.