Россия и Украина провели обмен пленными

Россия передала Украине группу украинских военнопленных в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Взамен Россия получила «еще одну группу военнослужащих». «Сейчас освобожденные российские военные находятся в Беларуси, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», - говорится в сообщении ведомства.
Сколько человек вернули в рамках обмена, не уточняется.
Украинская сторона пока не комментировала новый обмен пленными с Россией.