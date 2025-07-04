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Россия и Украина провели обмен пленными

14:16 483

Россия передала Украине группу украинских военнопленных в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Взамен Россия получила «еще одну группу военнослужащих». «Сейчас освобожденные российские военные находятся в Беларуси, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», - говорится в сообщении ведомства.

Сколько человек вернули в рамках обмена, не уточняется.

Украинская сторона пока не комментировала новый обмен пленными с Россией.

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