Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?

Милли Меджлис в первом чтении одобрил законопроект о внесении изменений в закон «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики».

Цель изменений — привести документ в соответствие с международными стандартами, в частности, со стандартом №9303 Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также устранить существующие сложности, возникающие при его использовании.

Одним из ключевых нововведений станет добавление в удостоверение сведений о месте жительства и гражданстве владельца. Это особенно важно, учитывая, что документ также выполняет функции проездного — например, при поездках в Турцию. Отсутствие данных о регистрации зачастую создавало неудобства при пересечении границ и оформлении ряда услуг.

Дополнительные изменения затронут структуру персональных данных. Информация о семейном положении, родителях, детях, воинской обязанности и другие персональные сведения будут перенесены с электронного носителя удостоверения в Межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему (İAMAS). Эти данные будут защищены с помощью криптографических методов, что обеспечит их конфиденциальность, целостность и защиту от несанкционированного доступа.

Также в проекте закона предлагается пересмотреть правила выдачи удостоверения личности. В частности, изменение места жительства будет считаться основанием для обязательной замены документа.

Предполагается, что реализация этих изменений повысит уровень цифровой безопасности, упростит административные процедуры и сделает получение государственных услуг более удобным для граждан.