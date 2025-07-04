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Китай включился в торговую войну с Евросоюзом

14:40 577

Министерство коммерции КНР объявило в пятницу, что с субботы на бренди из Евросоюза будут введены пошлины до 34,9% сроком на пять лет.

Об этом сообщает Reuters.

Некоторые производители алкоголя, такие как Pernod Ricard и Remy Cointreau, которые обязались соблюдать минимальные ценовые рамки, будут освобождены от повышенных пошлин, если выполнят свои обязательства.

Пекин начал антидемпинговое расследование против европейского бренди, в основном французского коньяка, в 2024 году, после того как ЕС рассмотрел возможность введения пошлин на китайские электромобили.

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