Китай включился в торговую войну с Евросоюзом

Министерство коммерции КНР объявило в пятницу, что с субботы на бренди из Евросоюза будут введены пошлины до 34,9% сроком на пять лет.

Некоторые производители алкоголя, такие как Pernod Ricard и Remy Cointreau, которые обязались соблюдать минимальные ценовые рамки, будут освобождены от повышенных пошлин, если выполнят свои обязательства.

Пекин начал антидемпинговое расследование против европейского бренди, в основном французского коньяка, в 2024 году, после того как ЕС рассмотрел возможность введения пошлин на китайские электромобили.