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О чем договорились Узбекистан и Афганистан в Ханкенди

14:37 622

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита Организации экономического сотрудничества в азербайджанском Ханкенди провел встречу с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Муллой Абдул Гани Барадаром. Об этом пишет «Газета.уз» со ссылкой на офис вице-премьера Афганистана.

Согласно сообщению, на встрече обсуждались политические и экономические связи, развитие железнодорожного сообщения, торговля, транзит и вопросы поставок электроэнергии.

«В настоящее время объем торговли между Афганистаном и Узбекистаном превысил 1 млрд долларов, что на 60% больше по сравнению с предыдущими показателями. Мы надеемся, что этот объем достигнет 2 млрд долларов в ближайшем будущем», — заявил Мулла Барадар, призвав узбекскую сторону «содействовать экспорту афганских товаров в Центральную Азию и Россию через территорию Узбекистана».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, по данным офиса замглавы афганского правительства, отметил прогресс Афганистана в различных сферах и сообщил, что Узбекистан «доносит реальные факты о ситуации в Афганистане на международных площадках, особенно в ООН».

Президент Узбекистана добавил, что страна готова инвестировать в Афганистан, в том числе в проект железной дороги Мазари-Шариф — Герат — Кандагар, создание текстильных фабрик, производство цемента, строительство нефтеперерабатывающих заводов, добычу и переработку соли и электронное управление.

По его словам, Узбекистан готов увеличить объем поставок электроэнергии в Афганистан после быстрого завершения проекта линии электропередач мощностью 500 кВ.

Мирзиёев также сообщил, что «даст специальные поручения для содействия экспорту афганских товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, в Центральную Азию и Россию через Узбекистан», а также указал на важность улучшения банковских расчетов между странами, упрощения визового режима и развития Международного торгового центра в Термезе.

По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу под руководством Муллы Барадара и премьер-министра Узбекистана, которая будет собираться каждые три месяца для контроля реализации договорённостей.

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