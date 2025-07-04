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Немцы хотят больше солдат

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Большинство немцев выступают за возвращение воинской повинности в стране. Опрос Deutschlandtrend показал, что 73% респондентов считают необходимым больше солдат для защиты страны в случае чрезвычайной ситуации.

62% опрошенных считают, что Германия должна быть готова к войне для обеспечения мира в Европе, а 57% обеспокоены легкомысленным отношением к боеготовности. 55% поддерживают обязательную военную и гражданскую службу для всех граждан, включая женщин, а 18% — только для мужчин. Почти четверть (23%) считает, что обязательная служба должна оставаться приостановленной, как это происходит с 2011 года.

Рейтинг СДПГ продолжает снижаться после съезда, в то время как консервативные партии ХДС/ХСС показали небольшой рост. Если бы выборы состоялись сегодня, СДПГ получила бы лишь 13% голосов, что является худшим результатом с 2020 года.

Кроме того, 54% респондентов выражают недовольство работой федерального правительства, а 42% поддерживают канцлера Фридриха Мерца. Министр обороны Борис Писториус сохраняет высокий рейтинг — 61%.

Опрос также показал, что почти две трети немцев считают страну социально несправедливой, с расслоением между богатыми и бедными, высоким налоговым и социальным бременем, и проблемами с зарплатами и социальными выплатами.

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