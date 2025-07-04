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Россия выбирает Саудовскую Аравию

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В случае согласования новых российско-американских встреч Москва готова по согласованию с Вашингтоном рассматривать Саудовскую Аравию в качестве площадки для проведения такой встречи, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров после встречи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

«Готовы рассматривать эту гостеприимную, доброжелательную площадку, как мы это уже сделали в феврале, когда по предложению наших американских коллег там состоялась (встреча с делегацией США)», - цитирует Интерфакс главу МИД РФ.

«Я исхожу из того, что и мы, и американцы чувствовали себя предельно комфортно, и если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, мы будем иметь в виду в том числе и Саудовскую Аравию», - подчеркнул Лавров.

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