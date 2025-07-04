В Армении возросло число арестов после обысков в «Ташир»

Суд в Ереване арестовал еще двух человек после недавних обысков в столичном офисе ГК «Ташир», сообщили в Следственном комитете Армении.

В рамках уголовного дела теперь уже четверо арестованных. Первых двух сотрудников компании взяли под стражу 3 июля.

Обыски в офисе прошли 2 июня, затем стало известно, что уголовное дело возбуждено по факту отмывания денег в особо крупных размерах и уклонения от уплаты налогов.

Отметим, что владелец «Ташир» Самвел Карапетян 17 июня выступил с критикой антицерковной кампании властей. После этого в его доме в Ереване прошли обыски, и он был задержан. Ереванский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Карапетяна на два месяца по делу о призывах к захвату власти.