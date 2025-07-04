Работы молодых художников представили в Музейном центре

По инициативе Азербайджанской государственной картинной галереи в Музейном центре открылась первая презентационная выставка молодых художников «Как тебя зовут?» Перед началом демонстрации выставки гости прослушали выступление музыкальной группы East or West.

На мероприятии выступил заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, который рассказал о целях выставки. Он отметил, что поддержка творческих поисков молодых художников является ключевой задачей. «Выставка призвана вдохновить молодых художников на новые достижения. Она направлена на представление нового поколения представителей искусства широкой публике и предоставление им первого профессионального выставочного опыта.

Основной идейный вопрос выставки — «Как тебя зовут?» — побуждает участников выражать свою индивидуальность, внутренние эмоции и восприятие окружающего мира через язык искусства», — добавил М. Гусейнов. Народный художник Ариф Гусейнов рассказал о представленных на выставке работах: «Выставка предоставляет участникам широкие возможности для самовыражения. Экспозиция объединяет произведения в различных стилях, включая абстрактные и символические подходы, реализм и экспериментальные техники. В экспозиции представлены работы 67 молодых художников в жанрах живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, инсталляций и видеоарта».