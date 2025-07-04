USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Работы молодых художников представили в Музейном центре

фото
14:53 250

По инициативе Азербайджанской государственной картинной галереи в Музейном центре открылась первая презентационная выставка молодых художников «Как тебя зовут?» Перед началом демонстрации выставки гости прослушали выступление музыкальной группы East or West.

На мероприятии выступил заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, который рассказал о целях выставки. Он отметил, что поддержка творческих поисков молодых художников является ключевой задачей. «Выставка призвана вдохновить молодых художников на новые достижения. Она направлена на представление нового поколения представителей искусства широкой публике и предоставление им первого профессионального выставочного опыта.

Основной идейный вопрос выставки — «Как тебя зовут?» — побуждает участников выражать свою индивидуальность, внутренние эмоции и восприятие окружающего мира через язык искусства», — добавил М. Гусейнов. Народный художник Ариф Гусейнов рассказал о представленных на выставке работах: «Выставка предоставляет участникам широкие возможности для самовыражения. Экспозиция объединяет произведения в различных стилях, включая абстрактные и символические подходы, реализм и экспериментальные техники. В экспозиции представлены работы 67 молодых художников в жанрах живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, инсталляций и видеоарта».

Народный художник Омар Эльдаров пожелал молодым художникам успехов. Затем гости смогли ближе познакомиться с экспозицией. Молодая художница, выпускница Азербайджанской государственной академии художеств Нармин Исмайлова, чья работа представлена на выставке, поделилась своими впечатлениями. По её словам, в работах отражены как внутренний мир художника, так и его отношение к обществу. «Моя работа называется «Ах, я прекрасна». Это образ всем известной «Тык-тык ханым».

Я подумала, что эта работа, как зеркало общества, идеально подходит для выставки. Я хотела, чтобы зрители увидели в этом образе не просто сказочного персонажа, а нечто большее. Хотя в сказке образ описан драматично, я использовала более мягкую технику. Моя цель — напомнить всем об этом образе. Участие в выставке для меня большая честь», — добавила молодая художница. Выставка продлится до 3 сентября.

Трамп прозрел. Кремль отреагировал
Трамп прозрел. Кремль отреагировал обновлено 14:40
14:40 2488
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
14:27 1526
ВСУ поразили важный объект под Москвой
ВСУ поразили важный объект под Москвой видео; обновлено 14:27
14:27 4036
Анар Багиров опровергает фейк России: У россиян в Баку есть все права
Анар Багиров опровергает фейк России: У россиян в Баку есть все права
13:21 2731
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС видео; фото; обновлено 13:55
13:55 5017
Новая война Ирана с Израилем неизбежна
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги; все еще актуально
04:30 5326
Россия разбомбила консульство Польши
Россия разбомбила консульство Польши
13:10 3408
Спецоперация Израиля в Сирии
Спецоперация Израиля в Сирии
13:08 1708
Алиев принял премьер-министра Пакистана
Алиев принял премьер-министра Пакистана фото
12:59 1580
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых?
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых? видео
11:39 6424
Судьбу США определяет какой-то Колби
Судьбу США определяет какой-то Колби наша корреспонденция; все еще актуально
03:50 5367

ЭТО ВАЖНО

Трамп прозрел. Кремль отреагировал
Трамп прозрел. Кремль отреагировал обновлено 14:40
14:40 2488
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
14:27 1526
ВСУ поразили важный объект под Москвой
ВСУ поразили важный объект под Москвой видео; обновлено 14:27
14:27 4036
Анар Багиров опровергает фейк России: У россиян в Баку есть все права
Анар Багиров опровергает фейк России: У россиян в Баку есть все права
13:21 2731
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС видео; фото; обновлено 13:55
13:55 5017
Новая война Ирана с Израилем неизбежна
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги; все еще актуально
04:30 5326
Россия разбомбила консульство Польши
Россия разбомбила консульство Польши
13:10 3408
Спецоперация Израиля в Сирии
Спецоперация Израиля в Сирии
13:08 1708
Алиев принял премьер-министра Пакистана
Алиев принял премьер-министра Пакистана фото
12:59 1580
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых?
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых? видео
11:39 6424
Судьбу США определяет какой-то Колби
Судьбу США определяет какой-то Колби наша корреспонденция; все еще актуально
03:50 5367
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться