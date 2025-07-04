Работы молодых художников представили в Музейном центре

По инициативе Азербайджанской государственной картинной галереи в Музейном центре открылась первая презентационная выставка молодых художников «Как тебя зовут?» Перед началом демонстрации выставки гости прослушали выступление музыкальной группы East or West.
На мероприятии выступил заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, который рассказал о целях выставки. Он отметил, что поддержка творческих поисков молодых художников является ключевой задачей. «Выставка призвана вдохновить молодых художников на новые достижения. Она направлена на представление нового поколения представителей искусства широкой публике и предоставление им первого профессионального выставочного опыта.
Основной идейный вопрос выставки — «Как тебя зовут?» — побуждает участников выражать свою индивидуальность, внутренние эмоции и восприятие окружающего мира через язык искусства», — добавил М. Гусейнов. Народный художник Ариф Гусейнов рассказал о представленных на выставке работах: «Выставка предоставляет участникам широкие возможности для самовыражения. Экспозиция объединяет произведения в различных стилях, включая абстрактные и символические подходы, реализм и экспериментальные техники. В экспозиции представлены работы 67 молодых художников в жанрах живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, инсталляций и видеоарта».
Народный художник Омар Эльдаров пожелал молодым художникам успехов. Затем гости смогли ближе познакомиться с экспозицией. Молодая художница, выпускница Азербайджанской государственной академии художеств Нармин Исмайлова, чья работа представлена на выставке, поделилась своими впечатлениями. По её словам, в работах отражены как внутренний мир художника, так и его отношение к обществу. «Моя работа называется «Ах, я прекрасна». Это образ всем известной «Тык-тык ханым».
Я подумала, что эта работа, как зеркало общества, идеально подходит для выставки. Я хотела, чтобы зрители увидели в этом образе не просто сказочного персонажа, а нечто большее. Хотя в сказке образ описан драматично, я использовала более мягкую технику. Моя цель — напомнить всем об этом образе. Участие в выставке для меня большая честь», — добавила молодая художница. Выставка продлится до 3 сентября.