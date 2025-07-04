Пезешкиан в Ханкенди призвал осудить атаки на Иран

По его словам, в результате этих атак в Иране были человеческие жертвы, а стране нанесен значительный материальный ущерб.

Саммит ОЭС - это возможность осудить недавние атаки на Иран. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«Конечно, наши вооруженные силы, действуя в соответствии со статьей 57 Устава ООН, законно защищая народ Ирана, его национальный суверенитет и территориальную целостность, предотвратили распространение войны в регионе», — отметил Пезешкиан.

Президент Ирана выразил благодарность официальным лицам стран региона и государствам-членам Организации исламского сотрудничества за их позицию в ходе недавнего кризиса. При этом он подчеркнул, что многие региональные и международные организации не продемонстрировали решительной позиции по осуждению атак на Иран. «Поэтому саммит ОЭС — это возможность осудить недавние атаки», — добавил он.

Масуд Пезешкиан также отметил, что потенциал Организации экономического сотрудничества может способствовать развитию, благосостоянию и процветанию стран региона.

«Для нас ОЭС — это организация, в которой осуществляется сотрудничество с соседями, и она стоит на переднем плане нашей многосторонней экономической дипломатии. Потенциал и возможности ОЭС могут помочь развитию, благосостоянию и процветанию стран региона», — подчеркнул президент Ирана.

Он призвал страны-члены ОЭС активизировать усилия по созданию зоны свободной торговли. По его словам, необходимо пересмотреть и реализовать торговое соглашение между членами организации, а также как можно скорее начать переговоры о свободной торговле.

Кроме того, Пезешкиан обратил внимание на необходимость обеспечить странам без выхода к морю более дешевый, короткий и удобный доступ к открытым морям и мировым рынкам. «Иран и другие транзитные страны играют в этом важную роль. Можно рассмотреть новые льготы и преимущества в портах и пунктах пропуска для стран ОЭС. Сеть логистических хабов стран-членов должна быть создана и оснащена в соответствии с самыми высокими международными стандартами», — заявил он.