В Конгрессе пообещали прекратить поддержку Украины

В своем сообщении в X она заявила: «Зеленский запретил православную церковь. Могу обещать, что для вас не будет никакого оружия. Ведите переговоры о мире».

Вашингтон не будет продолжать оказывать военную помощь Украине, заявила член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

2 июля The New York Times сообщила, что США приостановят поставки Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire и других вооружений. Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США Джона Гинкеля для обсуждения этой информации.

Тем не менее президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, при этом подчеркивая, что страна сама также нуждается в вооружении.