USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

В Конгрессе пообещали прекратить поддержку Украины

15:10 260

Вашингтон не будет продолжать оказывать военную помощь Украине, заявила член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

В своем сообщении в X она заявила: «Зеленский запретил православную церковь. Могу обещать, что для вас не будет никакого оружия. Ведите переговоры о мире».

2 июля The New York Times сообщила, что США приостановят поставки Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire и других вооружений. Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США Джона Гинкеля для обсуждения этой информации.

Тем не менее президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, при этом подчеркивая, что страна сама также нуждается в вооружении.

Трамп прозрел. Кремль отреагировал
Трамп прозрел. Кремль отреагировал обновлено 14:40
14:40 2493
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
14:27 1534
ВСУ поразили важный объект под Москвой
ВСУ поразили важный объект под Москвой видео; обновлено 14:27
14:27 4042
Анар Багиров опровергает фейк России: У россиян в Баку есть все права
Анар Багиров опровергает фейк России: У россиян в Баку есть все права
13:21 2736
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС видео; фото; обновлено 13:55
13:55 5022
Новая война Ирана с Израилем неизбежна
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги; все еще актуально
04:30 5326
Россия разбомбила консульство Польши
Россия разбомбила консульство Польши
13:10 3411
Спецоперация Израиля в Сирии
Спецоперация Израиля в Сирии
13:08 1710
Алиев принял премьер-министра Пакистана
Алиев принял премьер-министра Пакистана фото
12:59 1581
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых?
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых? видео
11:39 6428
Судьбу США определяет какой-то Колби
Судьбу США определяет какой-то Колби наша корреспонденция; все еще актуально
03:50 5368

ЭТО ВАЖНО

Трамп прозрел. Кремль отреагировал
Трамп прозрел. Кремль отреагировал обновлено 14:40
14:40 2493
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
14:27 1534
ВСУ поразили важный объект под Москвой
ВСУ поразили важный объект под Москвой видео; обновлено 14:27
14:27 4042
Анар Багиров опровергает фейк России: У россиян в Баку есть все права
Анар Багиров опровергает фейк России: У россиян в Баку есть все права
13:21 2736
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС видео; фото; обновлено 13:55
13:55 5022
Новая война Ирана с Израилем неизбежна
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги; все еще актуально
04:30 5326
Россия разбомбила консульство Польши
Россия разбомбила консульство Польши
13:10 3411
Спецоперация Израиля в Сирии
Спецоперация Израиля в Сирии
13:08 1710
Алиев принял премьер-министра Пакистана
Алиев принял премьер-министра Пакистана фото
12:59 1581
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых?
Соловьев: А почему так быстро отдали тела Сафаровых? видео
11:39 6428
Судьбу США определяет какой-то Колби
Судьбу США определяет какой-то Колби наша корреспонденция; все еще актуально
03:50 5368
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться