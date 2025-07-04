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Германия хочет купить Patriot и отдать их Украине

15:15 93

Официальный представитель Кабмина Германии Штефан Корнелиус подтвердил информацию о переговорах с США по вопросу приобретения систем ПВО Patriot для их последующей передачи Украине.

«Есть различные пути снова заполнить эту брешь с Patriot, вы назвали один из них», - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, планирует ли правительство Германии закупить у США системы ПВО для их последующей передачи Киеву.

Корнелиус отметил, что Берлин воспринимает решение Вашингтона приостановить поставки ряда вооружений Киеву как «промежуточный сигнал». «Но ведутся очень интенсивные переговоры о том, как и дальше активно снабжать Украину прежде всего средствами ПВО», - заявил представитель Кабмина.

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