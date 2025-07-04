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Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России и выдворяют

обновлено 17:00
17:00 3251

Глава Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области России Эльшан Ибрагимов, который был накануне задержан якобы за «нарушение правил пребывания в России», будет депортирован в Азербайджан.

На вопрос, с чем он связывает данное решение властей России, Ибрагимов ответил, что все комментарии даст, когда вернется на родину.

Телеканал «Царьград» связался с Ибрагимовым и попросил его прокомментировать ситуацию. Эльшан Ибрагимов подтвердил факт лишения его гражданства России. По его словам, пока он в России, но скоро отправится на родину. «Я на все эти вопросы отвечу попозже… главное, что факт такой действительно имеет место быть», - сказал Ибрагимов.

* * * 15:45

Председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Подмосковья Эльшан Ибрагимов лишен российского гражданства, сообщил сам Ибрагимов журналистам.

Московская полиция вызвала Ибрагимова в отделение по месту жительства и изъяла российский паспорт.

Ибрагимов участвовал в видеоконференциях, организованных Государственным комитетом по работе с диаспорой, с участием группы руководителей азербайджанской диаспоры в России.

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