Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России и выдворяют

Глава Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области России Эльшан Ибрагимов, который был накануне задержан якобы за «нарушение правил пребывания в России», будет депортирован в Азербайджан.

На вопрос, с чем он связывает данное решение властей России, Ибрагимов ответил, что все комментарии даст, когда вернется на родину.

Телеканал «Царьград» связался с Ибрагимовым и попросил его прокомментировать ситуацию. Эльшан Ибрагимов подтвердил факт лишения его гражданства России. По его словам, пока он в России, но скоро отправится на родину. «Я на все эти вопросы отвечу попозже… главное, что факт такой действительно имеет место быть», - сказал Ибрагимов.