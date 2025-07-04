Арестованные азербайджанцы обжаловали свой арест

Ахлиман Гянджиев и Камал Сафаров, задержанные несколько дней назад в ходе облавы, проведенной российскими силовиками, обжаловали решение о заключении под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Ранее решение об аресте обжаловали Акиф Сафаров, Аяз Сафаров и Шахин Лалаев.
«На данный момент в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило 5 апелляционных жалоб защитников: Ахлимана Гянджиева, Акифа Сафарова, Аяза Сафарова, Шахина Лалаева и Камала Сафарова», - сообщила собеседница агентства.