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Арестованные азербайджанцы обжаловали свой арест

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Ахлиман Гянджиев и Камал Сафаров, задержанные несколько дней назад в ходе облавы, проведенной российскими силовиками, обжаловали решение о заключении под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее решение об аресте обжаловали Акиф Сафаров, Аяз Сафаров и Шахин Лалаев.

«На данный момент в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило 5 апелляционных жалоб защитников: Ахлимана Гянджиева, Акифа Сафарова, Аяза Сафарова, Шахина Лалаева и Камала Сафарова», - сообщила собеседница агентства.

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