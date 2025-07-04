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Германия наращивает военную мощь НАТО

16:03 500

Германия рассматривает возможность закупки до 2500 боевых бронированных машин и 1000 танков для укрепления новых бригад НАТО с целью сдерживания России. Ожидаемая стоимость заказа может составить до 25 млрд евро.

НАТО попросила Германию предоставить до семи боевых бригад в течение следующего десятилетия, и если закупки будут одобрены, танки Leopard 2 и бронированные машины GTK Boxer оснастят эти силы.

Министр обороны Борис Писториус и генералы Бундесвера рассматривают закупку, которая также включает более 1000 бронированных машин Patria, с производством в Германии. Эти машины заменят стареющие Fuchs.

Решение о закупках должно быть принято в ближайшие месяцы, и законодатели могут одобрить его до конца года. Мерц пообещал укрепить армию Германии, чтобы противостоять угрозам со стороны России.

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