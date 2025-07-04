Украинцы ударили по Донецку: четверо погибших

Четыре человека погибли, еще четверо ранены на западе Донецка в результате удара ВСУ, передает ТАСС.
По его словам, погибшие ехали в машине, сейчас она стоит возле дороги.
Украина об атаке на захваченный Россией Донецк не сообщала.
Четыре человека погибли, еще четверо ранены на западе Донецка в результате удара ВСУ, передает ТАСС.
По его словам, погибшие ехали в машине, сейчас она стоит возле дороги.
Украина об атаке на захваченный Россией Донецк не сообщала.
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