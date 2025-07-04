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Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран

16:16 423

Группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула Иран, сообщает организация.

По данным The Wall Street Journal, инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули исламскую республику по соображениям безопасности.

13 июня Израиль начал военную кампанию против Ирана, заявив, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, в том числе он методично бомбил иранские ядерные объекты.

А в ночь на 22 июня США нанесли удары мощными противобункерными бомбами по трем ключевым иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Напомним, что иранский парламент проголосовал за прекращение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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