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Глава МИД Франции разозлился из-за провокационного вопроса об Украине

16:17 878

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро разозлился после вопроса о поддержке Украины. Трансляция велась на сайте форума «Экономические встречи Экс-ан-Прованса».

Один из слушателей задал вопрос главе МИД о том, является ли помощь Франции Украине «поддержкой фашистскому и неонацистскому правительству», которое «называет улицы в честь украинского националиста Степана Бандеры, причастного к уничтожению евреев».

Затем он напомнил о том, как в собственном автомобиле был обнаружен застреленным бывший глава Центра исследований в области разведки (CF2R) Эрик Денесе, заявивший в 2022 году об «ответственности Запада и Украины за продолжение конфликта». В результате Барро перебил слушателя.

«Немного уважения, месье, к героическому сопротивлению украинского народа, который борется за свою свободу и нашу безопасность!» — выкрикнул глава МИД.

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