USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Эрдоган и Пезешкиан встретились в Ханкенди

16:32 761

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Ханкенди с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает официальный сайт президента Турции.

Встреча прошла в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

Украинская разведка вербовала агентов в Турции
Украинская разведка вербовала агентов в Турции Утверждают турецкие СМИ
17:08 7
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
17:04 83
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России и выдворяют
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России и выдворяют обновлено 17:00
17:00 3281
В России арестовали азербайджанского «авторитета»
В России арестовали азербайджанского «авторитета» видео
16:58 240
Власти Армении предрекли скорый уход католикоса
Власти Армении предрекли скорый уход католикоса
16:30 663
Арестованные азербайджанцы обжаловали свой арест
Арестованные азербайджанцы обжаловали свой арест
15:56 1308
Питерский олигарх Вагиф Мамишев: «У нас все хорошо, спокойно...»
Питерский олигарх Вагиф Мамишев: «У нас все хорошо, спокойно...»
14:14 4426
Египет забраковал российские истребители
Египет забраковал российские истребители
15:34 2183
Трамп прозрел. Кремль отреагировал
Трамп прозрел. Кремль отреагировал обновлено 14:40
14:40 4525
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
14:27 3513
ВСУ поразили важный объект под Москвой
ВСУ поразили важный объект под Москвой видео; обновлено 14:27
14:27 5430

ЭТО ВАЖНО

Украинская разведка вербовала агентов в Турции
Украинская разведка вербовала агентов в Турции Утверждают турецкие СМИ
17:08 7
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
17:04 83
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России и выдворяют
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России и выдворяют обновлено 17:00
17:00 3281
В России арестовали азербайджанского «авторитета»
В России арестовали азербайджанского «авторитета» видео
16:58 240
Власти Армении предрекли скорый уход католикоса
Власти Армении предрекли скорый уход католикоса
16:30 663
Арестованные азербайджанцы обжаловали свой арест
Арестованные азербайджанцы обжаловали свой арест
15:56 1308
Питерский олигарх Вагиф Мамишев: «У нас все хорошо, спокойно...»
Питерский олигарх Вагиф Мамишев: «У нас все хорошо, спокойно...»
14:14 4426
Египет забраковал российские истребители
Египет забраковал российские истребители
15:34 2183
Трамп прозрел. Кремль отреагировал
Трамп прозрел. Кремль отреагировал обновлено 14:40
14:40 4525
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
14:27 3513
ВСУ поразили важный объект под Москвой
ВСУ поразили важный объект под Москвой видео; обновлено 14:27
14:27 5430
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться