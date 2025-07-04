Эрдоган и Пезешкиан встретились в Ханкенди

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Ханкенди с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает официальный сайт президента Турции.
Встреча прошла в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Ханкенди с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает официальный сайт президента Турции.
Встреча прошла в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.