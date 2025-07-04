Экс-министру обороны Грузии дали срок

Тбилисский городской суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили за отказ являться на заседания парламентской комиссии, которая устанавливает «преступления власти» времен президентства Михаила Саакашвили. Также ему запретили занимать госдолжности в течение двух лет. Об этом сообщает «Новости-Грузия».

Окруашвили ждал приговора в тюрьме. Его отправили в заключение 14 мая после неуплаты залога в размере 20 тысяч лари.

Окруашвили стал восьмым оппозиционером, получившим срок из-за неявки на заседание комиссии. По 7-8 месяцев тюрьмы также получили Зураб Джапаридзе, Ника Мелия, Ника Гварамия, Бадри Джапаридзе, Мамука Хазарадзе, Георгий Вашадзе и Гиви Таргамадзе.

«Грузинская мечта» создала парламентскую комиссию в феврале 2025 года. Приоритетные темы ее работы – российско-грузинская война августа 2008 года, случаи давления на бизнесменов, жестокое обращение с заключенными. По итогам работы комиссия планирует обратиться в Конституционный суд с требованием признать оппозиционную партию «Единое национальное движение» неконституционной.