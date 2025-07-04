Власти Армении предрекли скорый уход католикоса

Спикер парламента Армении Ален Симонян уверен, что католикос всех армян Гарегин II в скором времени откажется от престола, передают армянские СМИ.

«Я уверен, что если не сегодня, не завтра, то очень скоро он уйдет», — сказал Симонян в беседе с журналистами в парламенте.

Спикер подчеркнул, что у правящей партии «Гражданский договор» нет кандидата на престол католикоса.

Также, по его словам, лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян и оппозиция «исчерпали генерацию какого-либо политического процесса на улице».

Симонян также заявил, что предъявленные президенту «Ташир Груп» Самвелу Карапетяну обвинения не связаны с политикой.

«Имеет ли Самвел Карапетян право заниматься политической деятельностью в Республике Армения, учитывая, что он является гражданином России? Он даже простым депутатом не может быть.

Он не выдвигал политических амбиций и не занимался политикой, и, то, в чем его сейчас обвиняют, не имеет никакого отношения к политике», - добавил спикер.