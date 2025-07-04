USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Следующий саммит ОЭС состоится в Иране

16:45 243

Следующий саммит Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) состоится в Иране. Об этом говорится в пресс-релизе ОЭС по итогам 17-го саммита ОЭС в Ханкенди.

«17-й саммит ОЭС послужил важнейшей платформой для укрепления общей приверженности государств-членов устойчивому экономическому росту, более глубокой региональной интеграции и инклюзивному развитию. Заглядывая вперед, следующий саммит ОЭС запланирован на 2027 год и будет проведен Исламской Республикой Иран, что продолжит импульс к региональному сотрудничеству и прогрессу», - говорится в сообщении.

Украинская разведка вербовала агентов в Турции
Украинская разведка вербовала агентов в Турции Утверждают турецкие СМИ
17:08 14
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
17:04 92
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России и выдворяют
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России и выдворяют обновлено 17:00
17:00 3290
В России арестовали азербайджанского «авторитета»
В России арестовали азербайджанского «авторитета» видео
16:58 250
Власти Армении предрекли скорый уход католикоса
Власти Армении предрекли скорый уход католикоса
16:30 666
Арестованные азербайджанцы обжаловали свой арест
Арестованные азербайджанцы обжаловали свой арест
15:56 1310
Питерский олигарх Вагиф Мамишев: «У нас все хорошо, спокойно...»
Питерский олигарх Вагиф Мамишев: «У нас все хорошо, спокойно...»
14:14 4430
Египет забраковал российские истребители
Египет забраковал российские истребители
15:34 2188
Трамп прозрел. Кремль отреагировал
Трамп прозрел. Кремль отреагировал обновлено 14:40
14:40 4526
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
14:27 3513
ВСУ поразили важный объект под Москвой
ВСУ поразили важный объект под Москвой видео; обновлено 14:27
14:27 5432

ЭТО ВАЖНО

Украинская разведка вербовала агентов в Турции
Украинская разведка вербовала агентов в Турции Утверждают турецкие СМИ
17:08 14
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
17:04 92
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России и выдворяют
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России и выдворяют обновлено 17:00
17:00 3290
В России арестовали азербайджанского «авторитета»
В России арестовали азербайджанского «авторитета» видео
16:58 250
Власти Армении предрекли скорый уход католикоса
Власти Армении предрекли скорый уход католикоса
16:30 666
Арестованные азербайджанцы обжаловали свой арест
Арестованные азербайджанцы обжаловали свой арест
15:56 1310
Питерский олигарх Вагиф Мамишев: «У нас все хорошо, спокойно...»
Питерский олигарх Вагиф Мамишев: «У нас все хорошо, спокойно...»
14:14 4430
Египет забраковал российские истребители
Египет забраковал российские истребители
15:34 2188
Трамп прозрел. Кремль отреагировал
Трамп прозрел. Кремль отреагировал обновлено 14:40
14:40 4526
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
Новые удостоверения личности в Азербайджане: что изменится?
14:27 3513
ВСУ поразили важный объект под Москвой
ВСУ поразили важный объект под Москвой видео; обновлено 14:27
14:27 5432
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться