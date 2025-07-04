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Сирия назвала условия нормализации отношений с Израилем

16:48 310

Сирия рассматривает два возможных сценария урегулирования вопроса Голанских высот с Израилем, при этом ключевым условием для соглашения остаётся частичный вывод израильских войск с сирийской территории, сообщает израильский сайт i24News.

Первый вариант предполагает, что Израиль сохранит контроль над третью Голанских высот, треть будет передана Сирии, а оставшаяся часть останется в долгосрочной аренде у Израиля на 25 лет. Во втором сценарии Израиль сохраняет две трети территории, уступая одну треть Сирии с возможностью ее аренды. Обсуждается также передача под сирийский контроль некоторых территорий на севере Ливана, включая город Триполи и долину Бекаа.

Источник отметил, что новый президент Сирии аш-Шаара проявляет «беспрецедентную открытость» к переговорам, включая прямые каналы связи с Израилем по вопросам безопасности. Однако для получения внутренней поддержки президент Сирии требует возвращения хотя бы части территорий, находящихся за пределами прежних линий прекращения огня.

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