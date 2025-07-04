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В Подмосковье облавы на азербайджанцев

16:50 819

В Истринском районе Московской области России на рынке главы местной азербайджанской диаспоры прошел очередной «антимигрантский рейд», сообщает телеграм-канал «Оперативные сводки».

Как отмечает канал, в ходе «профилактических мероприятий» на торговых объектах лидера «Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области» Тахира Гаджиева силовики выявили мигрантов, осуществлявших трудовую деятельность без патентов на работу.

В информации также говорится о выявлении «подпольного общежития и религиозного учреждения, законность которого в настоящее время проверяется».

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