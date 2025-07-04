В Подмосковье облавы на азербайджанцев

В Истринском районе Московской области России на рынке главы местной азербайджанской диаспоры прошел очередной «антимигрантский рейд», сообщает телеграм-канал «Оперативные сводки».
Как отмечает канал, в ходе «профилактических мероприятий» на торговых объектах лидера «Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области» Тахира Гаджиева силовики выявили мигрантов, осуществлявших трудовую деятельность без патентов на работу.
В информации также говорится о выявлении «подпольного общежития и религиозного учреждения, законность которого в настоящее время проверяется».