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Лидер ХАМАС против перемирия с Израилем

16:59 93

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в секторе Газа возглавил один из командиров группировки Иззэддин аль-Хаддад, который занял жесткую позицию по вопросам перемирия с Израилем.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в регионе.

Аль-Хаддад возглавил боевое крыло ХАМАС вскоре после ликвидации его предшественника Мухаммеда Синвара в мае 2025 года. По мнению источников, при новом лидере ХАМАС будет настаивать на полном прекращении боевых действий и выводе израильских войск из Газы до освобождения всех заложников.

Аль-Хаддад заявил, что ХАМАС либо добьется «достойной сделки» с Израилем, либо конфликт продолжится как «освободительная или мученическая война».

Ранее сообщалось, что инициатива по урегулированию ситуации в Газе предполагает перемирие на 60 дней, освобождение 10 заложников, передачу 18 тел погибших и отвод израильских войск к линии «Мораг». Также обсуждается освобождение 1 тыс. палестинцев из израильских тюрем и доставка гуманитарной помощи в сектор. Израиль согласился с предложенной формой соглашения, а ХАМАС продолжает обсуждать инициативу.

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