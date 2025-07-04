В России арестовали азербайджанского «авторитета»

4 июля в Ленинском районном суде Оренбурга (Россия) избрали меру пресечения 39-летнему азербайджанцу Зауру Шипилову, более известному в криминальных кругах как Заур Нахчыванский. Его отправили в СИЗО до 3 сентября 2025 года, но постановление еще можно обжаловать.

Шипилова обвиняют по статье 210.1 УК РФ - занятие высшего положения в преступной иерархии, - является «вором в законе».

По версии следствия, как минимум с 2013 года он контролировал преступную деятельность в регионе, участвовал в нелегальных собраниях, искал способы заработка и поддерживал криминальные традиции.