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В России арестовали азербайджанского «авторитета»

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4 июля в Ленинском районном суде Оренбурга (Россия) избрали меру пресечения 39-летнему азербайджанцу Зауру Шипилову, более известному в криминальных кругах как Заур Нахчыванский. Его отправили в СИЗО до 3 сентября 2025 года, но постановление еще можно обжаловать.

Шипилова обвиняют по статье 210.1 УК РФ - занятие высшего положения в преступной иерархии, - является «вором в законе».

По версии следствия, как минимум с 2013 года он контролировал преступную деятельность в регионе, участвовал в нелегальных собраниях, искал способы заработка и поддерживал криминальные традиции.

О задержании Шипилова, а также других представителей криминального мира азербайджанского происхождения - Заура Ахмедова, а также Вагифа Сулейманова - сообщалось вчера. 47-летний предприниматель Заур Ахмедов — двоюродный брат и одновременно шурин Ровшана Ленкоранского. У него нет воровского статуса, при этом после смерти Ленкоранского возглавил его «империю». Ахмедова также называют «смотрящим за «Фуд-Сити».

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