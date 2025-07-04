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Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля

17:04 1829

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди, выразил удовлетворение проведением саммита ОЭС на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

«Факт организации нынешнего саммита в освобожденном от оккупации Ханкенди придает мероприятию особую значимость и смысл», - отметил Эрдоган.

Обращаясь к участникам саммита, президент Эрдоган также призвал к расширению сотрудничества с Турецкой Республикой Северного Кипра в различных областях, включая спорт, культуру, экономику и туризм.

Президент Турции также в своем выступлении остановился и на ситуации на Ближнем Востоке, сказав, что «агрессивная политика Израиля, усилившаяся при нынешнем правительстве этой страны, угрожает миру и стабильности в регионе». Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция «не может ни отказаться от поддержки палестинского дела, ни молча взирать на то, как правительство Нетаньяху превращает регион в кровавое озеро».

Говоря о ситуации в Афганистане, Эрдоган отметил, что Турция «призывает к поддержке безопасности, мира и развития» в этой стране.

Эрдоган отметил и усилия Турции в направлении обнуления вредных выбросов в атмосферу. По его словам, Турция намерена сократить выбросы на 100 млн тонн в эквиваленте углекислого газа в рамках Национального плана действий в области энергоэффективности, охватывающего 2024–2030 гг.

«Укрепление сотрудничества выгодно для всех нас. У нас большие ожидания от Стратегии ОЭС, которая определит развитие до 2035 года, и мы поддерживаем скорейшее ее принятие», - сказал Эрдоган.

Президент Турции также указал на необходимость развивать отношения с новыми властями Сирии.

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