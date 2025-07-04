Украинская разведка вербовала агентов в Турции

Турецкое издание Aydınlık опубликовало материалы, содержащие четыре засекреченные служебные записки, предположительно подготовленные Николаевским региональным управлением Службы безопасности Украины (СБУ). Один из документов касается деятельности украинской разведки на территории Турции в период с марта 2023 по март 2024 года.

«Согласно документу, в указанный период в Турции действовал офицер СБУ — подполковник Максим Николаевич Харчук, 1992 года рождения, сотрудник контрразведывательного подразделения. В документе описывается, что он отвечал за создание и координацию агентурных позиций в украинских общинах Анкары, Стамбула и Измира.

Харчук, окончивший Николаевский национальный университет в 2014 году и прошедший обучение по линии СБУ в 2009 году, с 2015 года находится на службе в украинской спецслужбе. На текущую должность был назначен в марте 2023 года.

Документ, подписанный генерал-майором СБУ Дмитрием Неведровым, содержит положительную служебную характеристику офицера. Отмечаются его профессиональные качества, способность действовать в кризисных ситуациях, умение работать в коллективе, соблюдение режима секретности и лояльность к государственным интересам.

В отчёте указано, что Харчук координировал сбор оперативной информации внутри украинской диаспоры в Турции, а также отслеживал отношение турецких властей к украинским беженцам. Кроме того, он якобы выявил три попытки иностранных разведывательных служб установить контакт с украинскими гражданами, проживающими в Турции.

Несмотря на масштабы деятельности, СБУ сочла возможным наградить офицера не орденом или медалью, а благодарственным письмом (грамотой). В документе подчёркивается, что отчёты о его работе неоднократно направлялись руководству СБУ, включая председателя службы.

Формулировка обоснования награды допускает несколько трактовок: от ограничения публичности операции по дипломатическим соображениям до оценки её результативности как ограниченной по стратегическому значению.

После начала широкомасштабных боевых действий в феврале 2022 года численность украинских граждан, временно или постоянно пребывающих на территории Турции, значительно возросла. По официальным данным, в 2024 году около 37 тысяч граждан Украины имели действующий вид на жительство в Турции. Оценки источников, включая украинское издание Radio Trek, указывают на то, что значительная часть из них либо трудоустроена официально или неофициально, либо занимается индивидуальной деятельностью.

Документ свидетельствует о том, что СБУ рассматривает украинскую диаспору в Турции как объект стратегического интереса — как в целях сбора информации, так и для противодействия попыткам влияния со стороны третьих государств», - пишет Aydınlık.