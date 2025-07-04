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ВВС Азербайджана на учениях в Турции

фото; видео
17:10 590

Группа военнослужащих ВВС Азербайджана участвовала в международных летно-тактических учениях «Анатолийский орел - 2025» в Турции, сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе учений азербайджанские пилоты прошли брифинг по безопасности, маршрутам и задачам. На практическом этапе они выполнили групповые вылеты, проводя воздушную разведку, завоевание превосходства в воздухе и уничтожение условных целей.

Кроме того, пилоты Азербайджана провели совместные полеты с авиационными экипажами ВВС Турции. Цель учений — укрепление сотрудничества и повышение боевой готовности среди стран-участниц.

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