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Депутат Госдумы пообещал дать Польше «по башке»

17:20 1516

Депутат Госдумы от «Единой России» генерал Андрей Гурулев в эфире одного из российских провластных телеграм-каналов заявил, что «придет время» когда Польша «получит по башке», несмотря на «мины и фортификационные сооружения на границе с Россией и Беларусью».

«Я только что приехал из Бреста, был там на памятных мероприятиях... Я вам так скажу: я пообщался, не буду говорить с кем и почему, поляки на сегодняшний день очень сильно укрепляют границу. И предельно понятно почему. Они же нагадили... И если они нагадили, то они должны по башке получить? Они же прекрасно понимают, что рано или поздно они получат по башке. Какие бы они мины ни ставили вдоль границы, но придет время, и я в этом больше чем уверен, и они получат по башке», – сказал Гурулев.

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