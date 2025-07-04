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«Талибан» из Ханкенди призывает к признанию

17:24 1347

Правительство «Талибан» призывает страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) официально признать Исламский Эмират Афганистан.

Об этом заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар на 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.

Барадар отметил, что власти России недавно официально признали Афганистан под управлением талибов. «Мы призываем страны ОЭС принять политическую реальность Афганистана и предпринять практические шаги для признания легитимности Исламского Эмирата», — подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что правительство ориентировано на экономическое развитие и заинтересовано в сотрудничестве с другими странами, а также готово внести вклад в борьбу с климатическим кризисом.

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