«Талибан» из Ханкенди призывает к признанию

Об этом заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар на 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.

Барадар отметил, что власти России недавно официально признали Афганистан под управлением талибов. «Мы призываем страны ОЭС принять политическую реальность Афганистана и предпринять практические шаги для признания легитимности Исламского Эмирата», — подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что правительство ориентировано на экономическое развитие и заинтересовано в сотрудничестве с другими странами, а также готово внести вклад в борьбу с климатическим кризисом.