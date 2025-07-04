Кадыров: Это не значит, что я умер

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что факт его отсутствия на совещаниях правительства «не означает, что он при смерти или уже умер».

По словам Кадырова, каждый день не нужно проводить совещания, потому что «система хорошо поставлена». «Достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас», — сказал Кадыров.

«Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи — мы живы... Наша идеология — это путь нашего первого президента, и ни на секунду мы не сворачивали с этого пути», — добавил он.

В мае Кадыров опубликовал видео с размышлениями о болезни, жизни и смерти. Там он сказал, что «все чаще слышу сплетни о моей болезни — мол, я умираю, мне осталось немного». В ответ он сказал, что это путь каждого человека, а «если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано, и никто не отнимет ни дня». Также он добавил, что «вы как были сплетниками без мужества, прячущимися, словно мыши, за границей, так и остались, это ваша сущность», — говорит закадровый голос. На записи был показан Кадыров, который движется на фоне старинной башни.

Кадырову 48 лет. Глава Чечни и его окружение неоднократно опровергали данные об ухудшении его здоровья. В 2023-м он опубликовал видео своей прогулки в Грозном и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».