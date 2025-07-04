Армяне обвинили российский «Первый канал»

Комиссия по ТВ и радио Армении обвинила два российских госканала в нарушении условий соглашения о вещании в общественном мультиплексе страны и распространении контента, противоречащего традиционным союзническим отношениями между Россией и Арменией.

В заявлении регулятора говорится, что «РТР Планета» и «Первый канал. Всемирная сеть» неоднократно допускали дезинформацию, провокационный контент, в них звучали оскорбительные заявления в адрес армянских должностных лиц и граждан, имели место заявления с оправданием насилия и вмешательства во внутренние дела страны.

Среди претензий – также отказ российской стороны обеспечить трансляцию Общественного телевидения Армении в российском мультиплексе, как было прописано в упомянутом договоре. Так, в соглашении был пункт о предоставлении армянскому общественному вещателю универсальной лицензии на вещание, однако спустя 4,5 года оказалось, в российском законодательстве такого понятия не существует.

Договор от 2020 года также устанавливает обязанность уважать правила, действующие в государстве вещания, в отношении национальных праздников и дней памяти, что запрещает размещение рекламы и развлекательных передач.