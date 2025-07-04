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Обыски у бывшего министра обороны Украины

17:36 1250

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, сообщили украинские СМИ.

В ходе обыска у Резникова был изъят «неучтенный» телефон и ряд важных документов. Обыски прошли 3 июля в рамках расследования дела о завышенных ценах на продукты для армии. Источники также сообщили, что при обыске не было найдено никаких дополнительных документов или «левых телефонов».

В НАБУ в апреле 2025 года заявляли, что на тот момент Резников не являлся подозреваемым или свидетелем в деле о хищениях средств при закупках продуктов питания для ВСУ.

Позже было уточнено, что обыски у Резникова прошли 30 июня, когда он вернулся из-за границы с отдыха. Был изъят его личный телефон, который пока изучается.

Алексей Резников был уволен с поста министра обороны Украины в сентябре 2023 года, после месяцев обсуждений на фоне коррупционных скандалов, связанных с закупками продуктов и амуниции по завышенным ценам.

В январе 2023 года «Зеркало недели» опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Минобороны Украины закупало продукты для ВСУ в два-три раза дороже, чем в розничных магазинах Киева, что было отвергнуто ведомством.

В апреле 2025 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы хищений при закупках продуктов для ВСУ на сумму более 733 миллиона гривен (примерно 17,4 миллиона долларов) в 2022-2023 годах.

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