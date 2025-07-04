Что обсудили Трамп и Зеленский?

По словам его источников, разговор состоялся 4 июля утром по времени восточного побережья США, его продолжительность составила около 40 минут.

Президент США Дональд Трамп провел ранним утром по вашингтонскому времени телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

По данным издания, в Белом доме разговор охарактеризовали как «хороший».

Информацию о телефонном разговоре подтвердил и глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.

Накануне президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что очень разочарован после разговора с Владимиром Путиным. По его словам, российский президент совсем не выглядит как человек, который хотел бы закончить войну.

«Я разочарован Путиным... Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Действительно. Просто говорю, что он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну. В пятницу я буду говорить с Зеленским», - сказал Трамп.