USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Что обсудили Трамп и Зеленский?

обновлено 18:30
18:30 1588

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине.

Об этом сообщил в X журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид.

По словам его источников, разговор состоялся 4 июля утром по времени восточного побережья США, его продолжительность составила около 40 минут.

*** 17:46

Президент США Дональд Трамп провел ранним утром по вашингтонскому времени телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

По данным издания, в Белом доме разговор охарактеризовали как «хороший».

Информацию о телефонном разговоре подтвердил и глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.

Накануне президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что очень разочарован после разговора с Владимиром Путиным. По его словам, российский президент совсем не выглядит как человек, который хотел бы закончить войну.

«Я разочарован Путиным... Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Действительно. Просто говорю, что он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну. В пятницу я буду говорить с Зеленским», - сказал Трамп.

В Ереване неспокойно
В Ереване неспокойно видео
18:06 1212
Азербайджанка кричала в Сочи: «Слава Украине!»
Азербайджанка кричала в Сочи: «Слава Украине!»
17:52 2005
Что обсудили Трамп и Зеленский?
Что обсудили Трамп и Зеленский? обновлено 18:30
18:30 1589
Кадыров: Это не значит, что я умер
Кадыров: Это не значит, что я умер
17:30 2370
В Днепр прилетела баллистическая ракета: мощный взрыв и пожар
В Днепр прилетела баллистическая ракета: мощный взрыв и пожар видео
17:26 1337
Депутат Госдумы пообещал дать Польше «по башке»
Депутат Госдумы пообещал дать Польше «по башке»
17:20 1523
Переговоры Алиева и Пезешкиана
Переговоры Алиева и Пезешкиана фото
17:10 1777
Украинская разведка вербовала агентов в Турции
Украинская разведка вербовала агентов в Турции Утверждают турецкие СМИ
17:08 1478
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
17:04 1840
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России»
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России» обновлено 17:52
17:52 6713
В России арестовали азербайджанского вора в законе
В России арестовали азербайджанского вора в законе видео
16:58 2439

ЭТО ВАЖНО

В Ереване неспокойно
В Ереване неспокойно видео
18:06 1212
Азербайджанка кричала в Сочи: «Слава Украине!»
Азербайджанка кричала в Сочи: «Слава Украине!»
17:52 2005
Что обсудили Трамп и Зеленский?
Что обсудили Трамп и Зеленский? обновлено 18:30
18:30 1589
Кадыров: Это не значит, что я умер
Кадыров: Это не значит, что я умер
17:30 2370
В Днепр прилетела баллистическая ракета: мощный взрыв и пожар
В Днепр прилетела баллистическая ракета: мощный взрыв и пожар видео
17:26 1337
Депутат Госдумы пообещал дать Польше «по башке»
Депутат Госдумы пообещал дать Польше «по башке»
17:20 1523
Переговоры Алиева и Пезешкиана
Переговоры Алиева и Пезешкиана фото
17:10 1777
Украинская разведка вербовала агентов в Турции
Украинская разведка вербовала агентов в Турции Утверждают турецкие СМИ
17:08 1478
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
17:04 1840
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России»
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России» обновлено 17:52
17:52 6713
В России арестовали азербайджанского вора в законе
В России арестовали азербайджанского вора в законе видео
16:58 2439
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться