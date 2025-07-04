В Ереване неспокойно

Мероприятия начались в 18:00 и согласованы с мэрией Еревана и МВД Армении.

В Ереване началось шествие в поддержку ранее арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом сообщили в Совете защиты Карапетяна.

Отмечается, что шествие стартовало с проспекта Маштоца, участники пройдут по улицам Еревана к зданию Службы национальной безопасности, где в изоляции содержится арестованный на два месяца Карапетян. Он обвиняется в публичных призывах к захвату власти.

Накануне шествия в поддержку Самвела Карапетяна оппозиционные активисты сообщили о массовых вызовах в полицию и следственные органы. Отмечается, что всех вызывали за полчаса до начала акции.

«Это столь «случайное» совпадение связано лишь с тем, что власти пытаются препятствовать участию граждан в шествии в поддержку Самвела Карапетяна», - говорится в заявлении организации «Инициативы пяти правозащитников».