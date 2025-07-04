Мерц не смог убедить Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, 4 июля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсуждалась ситуация в Украине, в частности усиление украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, Трамп в разговоре с Мерцем не взял на себя никаких обязательств в вопросе передачи Киеву оружия. Ранее в пятницу официальный представитель Кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер во время телефонных разговоров последних дней «очень сильно ратовал за поддержку Украины в области противовоздушной обороны».

Как пишет Der Spiegel, еще в мае министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США предоставить системы Patriot, которые Германия бы оплатила и передала бы Украине. Он сообщил об этом в телефонном разговоре с главой Пентагона Питом Хегсетом. Однако США больше вообще не поднимали эту тему, в том числе на саммите НАТО в Гааге. В середине июля Писториус, по данным Минобороны ФРГ, отправится в Вашингтон, где может снова обсудить данный вопрос.

Корнелиус на брифинге подтвердил, что власти Германии ведут переговоры с США о приобретении систем ПВО Patriot для их дальнейшей передачи Киеву.