Три страны НАТО начали проверки российских танкеров

Швеция и Дания вслед за Германией начали требовать страховые документы от танкеров, проходящих через их воды в Балтийском море, в целях борьбы с теневым флотом России, пишет Foreign Policy.

Суда без надлежащей страховки будут добавлять в черные списки США, Великобритании и ЕС, что еще больше ограничит способность России обходить санкции в отношении энергетического сектора и финансировать войну с Украиной.

«Если мы ищем того, кто является реальной проблемой, то это те, кто не хочет показывать свои документы», — сказала профессор морского права Южного университета Дании Кристина Сиг.

Теневой флот России в основном состоит из старых танкеров с сомнительной страховкой, владельцами которых часто являются иностранные подставные фирмы.

Такие суда плавают под чужими флагами и обычно отказываются от услуг лоцманов для прохода через узкие прибрежные проливы. Дания и Швеция опасаются, что рано или поздно эти танкеры спровоцируют масштабный разлив нефти, который приведет к экологической катастрофе в регионе. Проблема усугубляется подозрениями в том, что Москва использует теневой флот для диверсий в Балтийском море, в том числе для повреждения подводных кабелей.