USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Три страны НАТО начали проверки российских танкеров

18:25 447

Швеция и Дания вслед за Германией начали требовать страховые документы от танкеров, проходящих через их воды в Балтийском море, в целях борьбы с теневым флотом России, пишет Foreign Policy.

Суда без надлежащей страховки будут добавлять в черные списки США, Великобритании и ЕС, что еще больше ограничит способность России обходить санкции в отношении энергетического сектора и финансировать войну с Украиной.

«Если мы ищем того, кто является реальной проблемой, то это те, кто не хочет показывать свои документы», — сказала профессор морского права Южного университета Дании Кристина Сиг.

Теневой флот России в основном состоит из старых танкеров с сомнительной страховкой, владельцами которых часто являются иностранные подставные фирмы.

Такие суда плавают под чужими флагами и обычно отказываются от услуг лоцманов для прохода через узкие прибрежные проливы. Дания и Швеция опасаются, что рано или поздно эти танкеры спровоцируют масштабный разлив нефти, который приведет к экологической катастрофе в регионе. Проблема усугубляется подозрениями в том, что Москва использует теневой флот для диверсий в Балтийском море, в том числе для повреждения подводных кабелей.

В Ереване неспокойно
В Ереване неспокойно видео
18:06 1226
Азербайджанка кричала в Сочи: «Слава Украине!»
Азербайджанка кричала в Сочи: «Слава Украине!»
17:52 2016
Что обсудили Трамп и Зеленский?
Что обсудили Трамп и Зеленский? обновлено 18:30
18:30 1594
Кадыров: Это не значит, что я умер
Кадыров: Это не значит, что я умер
17:30 2385
В Днепр прилетела баллистическая ракета: мощный взрыв и пожар
В Днепр прилетела баллистическая ракета: мощный взрыв и пожар видео
17:26 1342
Депутат Госдумы пообещал дать Польше «по башке»
Депутат Госдумы пообещал дать Польше «по башке»
17:20 1528
Переговоры Алиева и Пезешкиана
Переговоры Алиева и Пезешкиана фото
17:10 1783
Украинская разведка вербовала агентов в Турции
Украинская разведка вербовала агентов в Турции Утверждают турецкие СМИ
17:08 1485
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
17:04 1844
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России»
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России» обновлено 17:52
17:52 6723
В России арестовали азербайджанского вора в законе
В России арестовали азербайджанского вора в законе видео
16:58 2444

ЭТО ВАЖНО

В Ереване неспокойно
В Ереване неспокойно видео
18:06 1226
Азербайджанка кричала в Сочи: «Слава Украине!»
Азербайджанка кричала в Сочи: «Слава Украине!»
17:52 2016
Что обсудили Трамп и Зеленский?
Что обсудили Трамп и Зеленский? обновлено 18:30
18:30 1594
Кадыров: Это не значит, что я умер
Кадыров: Это не значит, что я умер
17:30 2385
В Днепр прилетела баллистическая ракета: мощный взрыв и пожар
В Днепр прилетела баллистическая ракета: мощный взрыв и пожар видео
17:26 1342
Депутат Госдумы пообещал дать Польше «по башке»
Депутат Госдумы пообещал дать Польше «по башке»
17:20 1528
Переговоры Алиева и Пезешкиана
Переговоры Алиева и Пезешкиана фото
17:10 1783
Украинская разведка вербовала агентов в Турции
Украинская разведка вербовала агентов в Турции Утверждают турецкие СМИ
17:08 1485
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
Эрдоган в Карабахе о «кровавом озере» Израиля
17:04 1844
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России»
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России» обновлено 17:52
17:52 6723
В России арестовали азербайджанского вора в законе
В России арестовали азербайджанского вора в законе видео
16:58 2444
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться