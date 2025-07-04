Стартовал полуфинальный этап пятого конкурса Yüksəliş

Состоялась официальная церемония открытия полуфинального этапа пятого конкурса Yüksəliş.
Выступая на мероприятии, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев предоставил информацию о последних реформах в сфере труда, занятости и социальной защиты, а также концепции DOST, широком применении инновационных решений и цифровых технологий в социальной сфере и будущих социальных целях.
Он отметил, что очередное повышение социальных пособий и пенсий указом президента страны является проявлением высокого уровня устойчивости системы социальной защиты.
А.Алиев подчеркнул важность конкурса Yüksəliş как уникальной платформы для отбора и поддержки перспективных, особенно молодых, управленцев с высоким интеллектом и управленческими навыками, подготовки нового поколения управленцев и пожелал участникам успехов.