Автора гола в ворота «Карабаха» судят за пять изнасилований

Как сообщает Sky News, в деле ганского полузащитника фигурируют три женщины. Предполагается, что преступления были совершены в период с 2021-го по 2022-й год. Парти должен предстать перед судом Вестминстера 5 августа.

Ганец покинул «Арсенал» этим летом в связи с истечением контракта. Ранее он выступал за мадридский «Атлетико», в составе которого отличился в том числе и в матче Лиги чемпионов против «Карабаха». Встреча в Мадриде в сезоне 2017/18 завершилась с результатом 1:1, а Парти сравнял счет на 56-й минуте.