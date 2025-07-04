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Автора гола в ворота «Карабаха» судят за пять изнасилований

Отдел спорта
18:50 1664

Бывший футболист мадридского «Атлетико» и лондонского «Арсенала» Томас Парти предстанет перед судом по подозрению в пяти изнасилованиях.

Как сообщает Sky News, в деле ганского полузащитника фигурируют три женщины. Предполагается, что преступления были совершены в период с 2021-го по 2022-й год. Парти должен предстать перед судом Вестминстера 5 августа. 

Ганец покинул «Арсенал» этим летом в связи с истечением контракта. Ранее он выступал за мадридский «Атлетико», в составе которого отличился в том числе и в матче Лиги чемпионов против «Карабаха». Встреча в Мадриде в сезоне 2017/18 завершилась с результатом 1:1, а Парти сравнял счет на 56-й минуте.

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